Donnarumma Milan'dan ayrılıyor

Uzun süredir geleceği merak edilen Gianluigi Donnarumma, genç yaşta kendisini gösterme fırsatı bulduğu Milan ile devam etmeme kararı aldı.

Kırmızı siyahlı takım ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan oyuncu, Milan'dan gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

RAİOLA KULÜBE İLETTİ

Milan'ın altyapısından yetişen ve 16 yaşında kendisini gösterme şansına sahip olan Donnarumma adına Milan ile görüşmeleri yürüten menajer Mino Raiola, genç kalecinin kararını yönetime iletti.

Kulüp adına görüşmeden sonra bir basın açıklaması yapan yönetici Marco Fassone, 10 gün önce Donnarumma'ya medyada yazıldığından bile yüksek seviyede bir teklifin yapıldığını, ama oyuncunun ekonomik sebeplerin ötesinde takımda kalmak istememesi yüzünden sözleşme yenilememe kararı aldığını açıkladı.

Bu karara şaşırdıklarını açıklayan Fassone, Donnarumma etrafında bir takım kurmak istediklerini bu yüzden bu karardan hoşlanmadıklarını söyledi. Fassone yine de Milan'ın önüne bakması gerektiğini ve gerekli takviyeleri yapacağını da sözlerine ekledi.

Milan'dan kısa süre içerisinde ayrılması beklenen İtalyan kaleci ile Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği biliniyor. Donnarumma, 41 maça çıktığı Milan'da sezonu 12 maçta kalesini gole kapatarak tamamladı.