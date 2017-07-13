Donnarumma: Milan'dan ayrılmayı düşünmedim

Donnarumma, Milan'dan ayrılmayı hiçbir zaman istemediğini iddia etti. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de, Milan'ın 18 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma’ydı.

Geçen sezon gösterdiği performansla büyük övgü toplayan Donnarumma, kulüpten ayrılmak istediğini açıklayınca adeta kıyamet koptu. Milan taraftarı hem Donnarumma hem de menajeri Mino Raiola'ya büyük tepki gösterdi.

4 YILLIK İMZA ATTI

Hatta bir maçta Donnarumma’nın koruduğu kaleye sahte para atıldı. Genç kaleci tüm bu tartışmaların arasında kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Resmi imzanın atılmasının ardından taraftara seslenen Donnarumma hiçbir zaman Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini öne sürdü. Milan formasını büyük bir gururla taşıdığını ifade eden Donnarumma; "Sözleşme görüşmelerinin sancılı geçtiğini biliyorum. Ancak hiçbir zaman formama ve taraftarıma ihanet etmedim. Dışarıya farklı yansımış olsa da asla Milan'dan ayrılmak aklıma gelmedi" dedi.

Donnarumma'nın yeni anlaşmasında 100 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedeli bulunuyor. Kadrosuna birçok önemli oyuncu katan Milan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kıtalmayı başaramazsa, bu bedel 50 milyon Euro’ya düşecek.