Dortmund Bolt'la imzalıyor

Atletizmin efsanelerinden Jamaikalı sprinter Usain Bolt, futbola olan ilgisyle biliniyor. Son dönemde yaptığı açıklamalarda, futbol oynamak için olan hevesini paylaşan Bolt'a Avrupa'nın dev takımlarından Borussia Dortmund'un deneme antrenmanı teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Dortmund'un CEO'su Hans-Joechim Watzke yaptığı açıklamada, Bolt'un futbol oynamak için ciddi çalışmalarda bulunduğunu belirtirken, ona verdikleri deneme antrenmanı sözünü tutacaklarını söyledi.

"DORTMUND VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK"

Watzke: "Biz verdiğimiz sözleri tutarız. Yakın zamanda Puma CEO'su Bjorn Gulden ile konuyu görüşeceğim. Ona verdiğimiz deneme antremanı sözünü tutup, Bolt'u davet edeceğiz." dedi.

Geçtiğimiz hafta Texas'taki Formula 1 yarışını yerinden izleyen Bolt ise: "Dortmund kulübü teklifin hala geçerli olduğunu söyledi. Sakatlığımı atlatıp, kondisyonumu yeniden kazandıktan sonra, antrenmana katılacağım. Çok heyecanlıyım." dedi. Bolt ayrıca: "Bu benim kişisel hedefim. Yapamayacağımı düşünsem inanın 'Unut gitsin' derdim ancak kendime güveniyorum. Bu işi başarabilirim." açıklamasında bulundu.