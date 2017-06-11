Dortmund Dembele için 90 milyon euro istiyor

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Katalan devi, rotasını Almanya'ya çevirirken, Dortmund yıldız oyuncusunun değerini belirledi.

90 MİLYON EURO

Borussia Dortmund, geçen sezon Rennes'ten 15 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız oyuncu için 90 milyon Euro istedi. Barcelona'nın fiyatı düşürmek için pazarlıklara başladığı ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın savunmacılarından Umtiti de, kulübünün milli takımdan arkadaşı Dembele'yi istediğini doğruladı. Geçtiğimiz sezonu 10 gol ve 18 asistle tamamlayan Fransız yıldız, takımının Almanya Kupası'nı kazanmasında da pay sahibi olmuştu.

20 yaşındki futbolcu, teknik direktör Tomas Tuchel'in gönderilmesinin ardından takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.