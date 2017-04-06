Dortmund Piszczek ile sözleşme yeniledi

Alman kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Piszczek’in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.
2 YIL UZATILDI
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Polonyalı milli oyuncunun özellikle gençler için örnek bir profesyonel olduğunu ve takımın lider oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.
Hertha Berlin'den 2010'da sarı-siyahlı ekibe transfer olan Piszczek, Bundesliga’da oynadığı 244 maçta 17 gol attı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla görev aldığı 31 maçta ise 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.