Dortmund'dan Grosskreutz'a yeşil ışık

Dortmund'un Genel Müdürü Hans-Joachim Watzke, "Kevin bize başvurup fit kalmak için antrenman yapmak istediğini bildirirse, ikinci takımımızla çalışmasına karşı çıkmayız. Kapımız ona her zaman açık" dedi.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

28 yaşındaki Grosskreutz, 6 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund ile iki lig, bir kupa ve bir Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçen sezon başında transferin son gününde Galatasaray ile anlaşan ama evrak sorunu nedeniyle lisansı çıkarılamayan Alman futbolcu devre arasında Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

KAVGA SONRASI STUTTGART'TAN AYRILMIŞTI

Küme düşmelerine karşın Stuttgart'tan ayrılmayan Grosskretz, bu sezon Bundesliga'ya geri dönmenin planlarını yaparken Şubat ayı sonunda bir kavgaya karışıp hastanelik olmuştu.

Olay nedeniyle Stuttgart ile yolları ayrılan Grosskreutz, düzenlediği basın toplantısında profesyonel futbola ara verdiğini gözyaşlarıyla açıklamıştı. Son günlerde Grosskreutz'un Borussia Dortmund'a geri dönmeyi konuşuluyordu.

Buna yeşil ışık yakan Watzke, sözlerini "Kevin bizimle şampiyonluklar yaşamış emektarlarımızdan... BVB ailesinin bir parçası... Bir hata yaptı ve o da bunun farkında" diyerek tamamladı.