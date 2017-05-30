Dortmund'da Tuchel dönemi sona erdi

Jurgen Klopp ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun başında sarı-siyahlılarla anlaşan Tuchel, 2 sezonluk maceraya son noktayı koydu.

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Tuchel, bugün açtığı twitter hesabından ayrılığı resmen duyurdu. 43 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabından “İki güzel, başarılar ve heyecanla dolu yıl için teşekkür boçluyum. Devam etmeyeceği için üzgünüm. Taraftarlara, takıma, ekibe, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlara Borussia Dortmund’da her şeyin en güzelini diliyorum” mesajlarını paylaştı.

Takımı ile ilk sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Tuchel, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerlemişti. Monaco ile oynanan çeyrek final ilk maçı öncesi takım otobüsüne yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.

Tuchel, Monaco'ya elenmelerini bu saldırının yarattığı travmaya bağlamıştı. Sarı-siyahlılar bu sezon Bundesliga'yı 3. sırada bitirip; bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörünün Fransa Lig-1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Lucien Favre'ın olması bekleniyor. Favre olmazsa, plase Köln ile Avrupa Ligi’ni yakalayan Avusturyalı teknik adam Peter Stöger.