Dortmund'dan UEFA'ya tepki

Saldırı sonrası Alman ekibinin Monaco ile oynaması gereken Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı bir sonraki güne ertelenirken sarı siyahlılar karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

OYUNCULARIM KENDİNİ MAÇA VEREMEDİ

Tuchel karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada UEFA’nın ilgisizliğinden yakınırken “Sanki otobüsümüze bira şişesi atılmış gibi muamele yaptılar. Bize SMS atarak maçın bir sonraki gün oynanacağını yazdılar. Bu kararı saldırının olduğu Dortmund’da değil de İsviçre’nin Nyon kentinde verdiler. Oyuncularımız kendilerini maça veremediler. Bu olayın etkisinden kurtulabilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız vardı” dedi.