Dortmundlu Bartra'nın kolundan şarapnel parçası çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund 'un sahasında Monaco 'yu konuk edeceği maç öncesinde TSİ 20:00 sularında Alman ekibinin takım otobüsünün hemen yakınında bir patlama meydana geldi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Signal-Iduna Park'ın yaklaşık 10 kilometre yakınında gerçekleşen patlama sonrasında otobüsün hasar aldığı ve bir kişinin yaralandığı, oyuncuların güvende olduğu ve stadyumda herhangi bir tehlike olmadığı duyuruldu.

BARTRA YARALANDI

Olayda Dortmund savunma oyuncusu Marc Bartra yaralandı ve kulüp daha sonra Bartra'nın hastaneye kaldırıp bileklerindeki kesikler sebebiyle ameliyat olacağını doğruladı. Alman kulübü, bugün yaptığı açıklamada İspanyol oyuncunun sağ kolundan bir şarapnel parçası çıkarıldığını belirtti.

TERÖR EYLEMİ MİYDİ?

Konuyla ilgili gece geç saatlerde bir basın toplantısı düzenleyen Dortmund polis şefi Gregor Lange, "Saldırı terör eylemi mi değil mi belirsizliğini koruyor. Kesin olarak direkt BVB otobüsü hedef alındı." ifadelerini kullandı.