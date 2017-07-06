Dortmund'un 66 kombine biletine 45 bin başvuru yapıldı

Borussia Dortmund'un yaptığı açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu öncesi 55 bin kombine biletten 54 bin 934'ünün yenilendiği ve sadece 66 taraftarın bu hakkını kullanmadığı bildirildi.

YÜZDE 99.88 SATIŞ YAPILDI

Açıklamada ayrıca, kombine bilet yenileme hakkının yüzde 99,88'inin kullanıldığı ve bu oranın, önceki yıllara göre en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Alman basınında çıkan haberlerde ise boşta kalan 66 kombine bilet için yaklaşık 45 bin taraftarın sırada beklediği öne sürüldü.

EN YÜKSEK ORTALAMAYA SAHİP

Öte yandan, maç başına 79 bin 712 kişiyi stadında ağırlayan Borrusia Dortmund, Avrupa'nın en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımı olarak dikkati çekti. Alman ekibini, 77 bin 944 ortalamayla Barcelona ve 75 bin 290 ortalamayla Manchester United takip etti.