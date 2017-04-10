Dortmund'un hocası Emre Mor'a kafayı taktı

Alman basınında yer alan habere göre Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Emre Mor'a sert tepki geldi...

Bayern Münih maçında oyuna 59'da Ousmane Dembele'nin yerine dahil olan Emre Mor bugün yedeklerle birlikte takım idmanına katıldı.

EKSTRA İDMAN KOYDU

İdman bitiminde ise Tuchel, fizyoterapist Rainer Schrey eşliğinde Emre'ye ekstra bir idman daha koydu.

KAPA ÇENENİ

Bu duruma sinirlenen ve yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getiren Emre'ye Tuchel'in cevabı sert oldu: "Kapa çeneni, kapa çeneni, kapa çeneni."





TUCHEL'IN TAVIRLARI ŞAŞIRTIYOR

Kendisini geliştirmesi için en uygun yerin Alman kulübü olduğuna karar veren Emre Mor'un menajeri ve ailesi, sezon başından bu yana Tuchel'in tavırları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Genç futbolcuya ilk günden beri fazla şans vermeyen Alman teknik adam, oyuncunun gelişimi bir tarafa daha da geriye gitmesine neden oldu.