Dortmund'un Sarı Duvar'ı kapandı

Borussia Dortmund'a RB Leipzig maçından ağır fatura... 25 bin kapasiteli, ünlü "Sarı Duvar" yani Güney Tribünü bir maç kapandı. Kulübe de 100 bin Euro para cezası verildi.

WOLFSBURG MAÇINDA KAPALI

Borussia Dortmund için 1-0 kazandıkları RB Leipzig maçının faturası ağır oldu. Karşılaşmada Güney Tribünü'ndeki pankartlar sebebiyle Borussia Dortmund'a 100 bin Euro ceza verildi.

Ayrıca "Sarı Duvar" diye bilinen 25 bin kapasiteli Güney Tribünü'nün bir maçlığına kapatılması talep edildi. Kulüp de bu isteği kabul ettiğini ve herhangi bir itirazda bulunmayacağını açıkladı. Sarı Duvar, cumartesi günkü Wolfsburg maçında gri, yani beton renginde olacak.