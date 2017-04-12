Dortmund'un üst yöneticisi Watzke: Teröre diz çökmeyeceğiz

Takımla bir araya gelen Watzke, Borussia Dortmund'un internet sayfasında yer alan açıklamasında, sarı-siyahlı ailenin özellikle zor şartların üstesinden gelme konusunda çok güçlü olduğunu belirterek, bu olayın da son yıllarda karşılaştıkları en zor durum olduğunu kaydetti.

BARTRA İÇİN OYNAYACAĞIZ

Güçlü bir şekilde birlikte durma çağrısında bulunan Watzke, "Şimdi soyunma odasında takıma, terör karşısında diz çökmeyeceğimizi topluma göstermemiz gerektiği çağrısında bulundum. Terör ve nefretin hiçbir zaman davranışlarımızı belirlemeyeceğini göstermek istiyoruz. Elbette takımının galip gelmesini görmek isteyen Marc Bartra için de oynayacağız." ifadelerini kullandı.