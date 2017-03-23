Drogba Amerika'ya geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba hakkında flaş bir transfer iddiası geldi.
YENİ ADRESİ YİNE AMERİKA
Amerika basınında yer alan haberlere göre son olarak MLS ekiplerinden Montreal'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun Amerika 2. Lig ekiplerinden Phoenix Rising'le imzalamaya çok yakın olduğu bildirildi.
Yıldız golcü transferin gerçekleşmesi durumunda, Chelsea'den eski takım arkadaşı Shaun Wright-Philipps'le yeniden buluşacak. Futbol kariyerine devam edeceğini açıklayan Drogba, Montreal'de geçtiğimiz iki sezonda 33 maçta 21 gol kaydetmişti.