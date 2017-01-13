Drogba Corinthians'a transfer oluyor

Transfer piyasası tüm dünyada hızla hareketlenirken bir haber de Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan geldi.

Milliyet'in haberine göre taraflar arasında görüşmeler başladı. Drograba'nın da anlaşmaya sıcak baktığı bildirildi.

BREZİLYA YOLCUSU

Son olarak Kanada ekibi Montreal Impact ile yollarını ayıran ve bir kaç haftadır boşta olan deneyimli santrafor, aktif kariyerine devam etme kararı aldığını açıklamıştı. Eski Cimbom'lu Corintihians'tan aldığı son teklifle kariyerine Brezilya'da devam etmeye hazılanıyor.

ŞARTLARI KONUŞMAYA BAŞLADILAR

Corinthians Kulübü, 38 yaşındaki oyuncuya teklifte bulunduğu Drogba'nın da bu teklifi geri çevirmediği ancak şartları konuşmak istemesi nedeniyle taraflar arasında görüşmelerin başladığı duyuruldu. Brezilya ekibi yıldız oyuncu için özel bir bütçe ayırdı ve kendisine yıllık 1.5 milyon euro önerdi.

KAZIM VE BARONİ'NİN TAKIMI

Brezilya ekibinin formasını giymek Didier Drogba'ya yeni sponsor ve reklam gelirleri de sağlayacak ve kazancını daha da yukarı çekebilme imkanı sağlayacak. Anlaşma sağlanması halinde Drogba, eski Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcu Colin Kazım ve bir diğer eski Fenerbahçeli Cristian Baroni ile takım arkadaşı olacak. Sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giymişliği bulunan Jo da bu takımda yer alıyor.