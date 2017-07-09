Drogba'dan frikik golü - İzle

ABD USL Ligi Batı Konferansı mücadelesinde, Orange County Blues ile Phoenix Rising karşı karşıya geldi.
1-1 sona eren mücadelede Phoenix Rising'e tek puanı getiren golü tanıdık bir isim Didier Drogba getirdi.
SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI
Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterirken konuk ekip frikik atışı kazandı. Topu başına Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba geçti.
39 yaşındaki tecrübeli isim yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek, takımını son dakikada mağlubiyetten kurtardı.
İşte Drogba'nın fikik golü: