Dudu Beşiktaş'a tarih verdi

Brezilya basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Dudu için Palmeiras'a kayda değer bir teklif yaptığı ancak Palmeiras'ın yıldız oyuncusu için düşündüğü rakamın altında bir teklif olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Palmeiras Sportif Direktörü Alexandre Mattos ile masaya oturduğu ve görüşmeleri aralıksız sürdürdüğü bilgisi verildi.

"OCAK 2018'DE GELİRİM"

Palmeiras kulübünün gelen teklifle ilgili olarak Dudu'yu haberdar ettiği, yıldız oyuncunun da tekrar Avrupa'ya gitmek istediği ifade edildi. Fakat, Palmeiras'ın hem Paulista Ligi'nde hem Libertadores'te lider olması nedeniyle şu an kulübünden ayrılmak istemediği ve Beşiktaş'a "Ocak 2018'de gelirim" dediği yazıldı.

Palmeiras Sportif Direktörü Alexandre Mattos'un, Dudu'nun bu tutumu karşısında Beşiktaş'a benzer bir cevap verdiği ve "Ocak 2018'te tekrar görüşelim" dediği notu düşüldü.

Ocak 2015'te Dinamo Kiev'ten Palmeiras'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki sol açık Eduardo 'Dudu' Pereira Rodrigues 59 resmi maçta 14 gol atıp 17 asist yaptı.