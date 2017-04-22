Dudu'dan Beşiktaş'a transfer mesajı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Dudu, siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir harekette bulundu. Daha önce başkan Fikret Orman'ın ilgilendiklerini açıkladığı Dudu, Beşiktaş'ı yakından takip etmeye başladı.

TALİSCA'NIN GOLLERİNE SEVİNDİ

Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Dudu, Olympique Lyon maçına özel ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın yeni sezon için transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Dudu, Lyon maçına özel ilgi gösterdi. ESPN'de yer alan haberde, Beşiktaş-Olympique Lyon karşılaşmasını televizyonda izleyen Palmeiraslı Dudu, Talisca'nın gollerinde de yaşadığı sevinçle ilgi çekti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dudu, vatandaşı Talisca'nın Lyon maçında attığı her iki golde de sosyal medyaya tebrik işaretleri koydu.

Fikret Orman transfer etmek istediği futbolcuyu açıkladı