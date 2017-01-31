Mersin'in hocası dün anlaştı bugün bıraktı

Kulüp başkanı Ali Tekin, yaptığı açıklamada, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi.

Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin; "Ümit hoca kendisi aradı, 'Kulübün önünü açmaya her zaman hazırım. Tepkilerden sonra bu kulüpte çalışamam" dedi.

ÜMİT TURMUŞ DA AÇIKLAMA YAPTI

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Ümit Turmuş, Asbaşkan Mahmut Karak'ın kendisinin teknik direktörlüğe getirilmesiyle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Üzüldüm ama kendi adıma değil onun adına üzüldüm. Olayın her safhasında bilgisi ve onayı alındığı halde bir duruş sergileyememesi adına üzüldüm" dedi.

