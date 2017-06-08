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Dünya Kupası mesaisi başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

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Dünya Kupası mesaisi başlıyor

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın A, B ve H gruplarında 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçlarında, A Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Fransa ile İsveç, B Grubu'nda Letonya ile son Avrupa şampiyonu Portekiz ve H Grubu'nda zirve mücadelesi veren Bosna Hersek ile Yunanistan karşılaşacak.

GRUPLAR

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu:

Belarus-Bulgaristan
İsveç-Fransa
Hollanda-Lüksemburg

B Grubu:

Andorra-Macaristan
Letonya-Portekiz
Faroe Adaları-İsviçre

H Grubu:

Cebelitarık-Kıbrıs Rum Kesimi
Estonya-Belçika
Bosna Hersek-Yunanistan

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