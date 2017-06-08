Dünya Kupası mesaisi başlıyor

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın A, B ve H gruplarında 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçlarında, A Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Fransa ile İsveç, B Grubu'nda Letonya ile son Avrupa şampiyonu Portekiz ve H Grubu'nda zirve mücadelesi veren Bosna Hersek ile Yunanistan karşılaşacak.

GRUPLAR

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu:

Belarus-Bulgaristan

İsveç-Fransa

Hollanda-Lüksemburg

B Grubu:

Andorra-Macaristan

Letonya-Portekiz

Faroe Adaları-İsviçre

H Grubu:

Cebelitarık-Kıbrıs Rum Kesimi

Estonya-Belçika

Bosna Hersek-Yunanistan