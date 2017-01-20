Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir seyirci öldü

Hyundai pilotu Hayden Padonn, Monte Carlo Rallisi'nin ilk etabında sola dönülen virajda aracın kontrolünü kaybetti ve sağ tarafta duran bir seyirciye çarptı.

SEYİRCİ YERDE HAREKETSİZ KALDI

Hem Paddon hem de yardımcı pilot Jonathan Kennard takla attıkları araçtan yara almadan kurtulmasına rağmen çarptıkları seyirci hareketsiz şekilde yerde kaldı. Bugün yapılan açıklamada kimliği açıklanmayan seyircinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Organizatörler tarafından yapılan resmi açıklamada "Seyirci, yaşanan talihsiz kazanın hemen ardından helikopterle sahilden Nice'deki hastaneye nakledildi. Tıbbi personelin tüm çabalarına rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Konuyla ilgili taraflar, yetkililere yardımcı olabilmek adına elinden gelen her şeyi yapacak. Herkes yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü yaşıyor. Hayatını kaybeden seyircinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GENİŞ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hyundai Motorsport da bu trajedi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Hyundai Motorsport, Monte Carlo Rallisi'nin perşembe akşamki açılış etabında gerçekleşen kaza sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybeden seyircinin haberiyle derinden üzüntü duyuyor. Kaza, 4 numaralı Hyundai i20 Coupe WRC'yi süren Hayden Paddon ve John Kennard'ın dağ eteğinde, aracı sol virajda kaybetmesi sonucunda gerçekleşti. Takım ve ekip, ralli organizatörlerinin ve yetkililerin tüm detayları anlayabilmesi için tam destek veriyor. Hyundai Motorsport, hayatını kaybeden kişinin ailesine, arkadaşlarına ve yakınındaki bireylere başsağlığı diliyor." denildi.

ŞOKE OLMUŞ DURUMDAYIZ

Kazada direksiyonda olan Paddon ise Twitter üzerinden, "Bugünkü kazadan dolayı inanılmaz üzgünüm. Tüm düşüncelerim kazaya karışan kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla. Şu anda daha fazlasını söylemem zor çünkü olanlar nedeniyle şoke olmuş durumdayız. Ailesi, taraftarları ve sporumuz adına üzgünüm." dedi.