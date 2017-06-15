Dünya şampiyonası için çekiç sallıyor

Türkiye Atletizm Federasyonunda çekiç atma branşında mücadele eden milli sporcu Özkan Baltacı, çekicini 47 santimetre daha uzağa atarak İngiltere'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılabilmeyi hedefliyor. Bolu Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm sahasında kampa giren Özkan Baltacı, günde çift antrenman yaparak 4 saat çalışıyor.

15 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORUM

Özkan Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekiç atma sporuna lisede beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfetmesiyle başladığını belirterek, "O zaman 15 yaşındaydım. Fiziki özelliğim gereği çekice yatkınlığım olduğunu düşündüler. Şu an 23 yaşındayım ve o günden beri bu spor ile uğraşıyorum." diye konuştu.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Milli sporcu, çekiç atma sporuna 16 yaş altı erkeklerde 4 kilo ile başlandığını kaydederek, "Yıldızlarda 5 kilo, gençlerde 6 kilo, 23 yaş altı ve büyüklerde ise 7 kilo 260 gram atılıyor. Kış döneminde çalışma saatlerimiz 6 ile 7 saat sarasında oluyor. Yaz aylarında yarışmalar yapıldığı için ise bu süre 4 saat." dedi.

Hedefinin Dünya Büyükler Atletimiz Şampiyonası olduğunu vurgulayan Özkan Baltacı, şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası için 47 santimetre kaldı. Bu mesafeyi kapatmak için çalışıyorum. Bu hafta iki tane yarışmam var ve bu barajı aşmak istiyorum. İngiltere'de 4-13 Ağustos tarihinde yapılacak olan 16. IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası katılmak istiyorum. Sezonda en iyi atışım 75 metre 53 santimerte. Çekici 76 metreyi attığım zaman hem barajı geçmiş olacağım hem de orada bu derece ile final yakalayabilirim. Çekici 47 santimetre daha uzağa atarak hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."