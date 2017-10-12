Avrupa şampiyonları Ampute Futbol'un inceliklerini anlattı

Avrupa Kupası finalinde İngiltere'yi yenerek şampiyon olan milli oyuncularımız, Türkiye'nin dikkatlerini Ampute Futbol'una çekti.

AMPUTE FUTBOL NASIL OYNANIR, KURALLAR DEĞİŞİK Mİ?

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından kaleci Fatih Karakuş, futbolcu Ömer Güleryüz, takım kaptanı Osman Çakmak, kaleci Selim Karadağ ve fizyoterapist Gürkan Günaydın, tüm bu soruları yanıtladı.

"KOLLARIMIZLA KOŞUYORUZ"

Ampute Futbol'u normal futboldan ayıran en temel özellik olarak "Biz kollarımızla koşuyoruz" ifadesini kullandılar..

Günde 2 saatten çift idman yaptıklarını belirten milli yıldızlarımız, "Kolların güçlü olması gerekiyor yoksa parmakların kırılır oynayamazsın" şeklinde konuştu.

Ampute futbol nasıl oynanır? VİDEO

