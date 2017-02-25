Dünya şampiyonu Zeynep Yılmaz su satarak geçiniyor

Başarılarıyla tanınan Yılmaz, bir türlü iş bulamadığı için kaldırımda su satarak çocuklarıyla geçinmeye çalışıyor. Gündüzleri caddelerde su sattığını, akşamları ise antrenman yaparak müsabakalara hazırlandığını anlatan Zeynep Yılmaz, 17 yaşındaki Furkan Resul 13 yaşındaki Sıla isimli çocuklarına bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM

"Son olarak 2,5 ay önce Bulgaristan'da yapılan turnuvada dünya 2'ncisi oldum. Spora ilk başladığımda, hem bayan olmam, hem engelli olmam büyük tepkilere neden oldu. Buna rağmen ciddi başarılar elde ettim. 4 Avrupa şampiyonluğum, 2 Dünya şampiyonluğum ile birlikte toplamda 26 madalyam var. Bu kadar başarılı olmama rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum.

2 çocuğum okula gidiyor ve evim kira. Eşim ile 10 yıl önce ayrıldık. Caddede su satarak geçimimi sağlıyorum. Yüzde 96 engelli olduğum için başvurduğum yerlerden olumsuz yanıt aldım.

Ben de geçimimi su satarak sağlamaya çalışıyorum. Haftanın 3 günü de akşamları antrenmana gidiyorum. Branşımız olimpik olmadığı için devletten destek göremiyoruz. Ülkeme 26 tane madalya kazandırmama rağmen, çocuklarımı geçindirmek için su satmak benim ağırıma gidiyor. Ülkemin bizim gibi sporculara sahip çıkmasını istiyorum. Devlettin yetkililerinden isteğim çocuklarımı okutmama yardım etmeleri."