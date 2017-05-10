Dünyanın en pahalı transferine FIFA'dan soruşturma

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Paul Pogba, dünyanın en pahalı futbolcusu oldu.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Büyük tartışmaları da beraberinde getiren bu transfer için FIFA da soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Paul Pogba'nın Manchester United'a transferinde menajeri Mino Raiola'nın 49 milyon euro komisyon aldığını gösteren belgeler ortaya çıkmıştı.

Belgelere göre Raiola Juventus'tan 27 milyon euro, MANU'dan da 22 milyon euro komisyon aldı.

FIFA'NIN KURALLARI NE DİYOR?

FIFA, son dönemde bonservis bedellerinin de artmasıyla birlikte komisyon konusunda son derece titiz çalışıyor.

FIFA'nın bu konuyla ilgili kuralına göre menajer sadece tek taraf için işlem yapabilir. FIFA'nın kurallarında;''Menajerler bir işlem sırasında sadece bir tarafı temsil edebilir'' ifadeleri yer alıyor.