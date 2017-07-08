Dünyayı yasa boğan ölüm

6 yaşındaki Sunderland taraftarı Bradley Lowery, kanserle veriği yaşam savaşı kaybetti ve vefat etti.

Nöroblastom (çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü) ile mücadele eden 6 yaşındaki Minik Bradley, hayranı olduğu Jermaine Defoe ve Sunderland kulübü ile bu hastalık hakkında dünya çapında farkındalık yaratmayı başarmıştı.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Ailesi, 1.5 yaşından beri hastalıkla mücadele eden ve Sunderland'in maskotu haline gelen Lowery'nin vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada, "Cesur oğlum 07/07/2017’de saat 13.35’te annesi ve babasının kollarında ailesinin yanında meleklerle gitti. O bizim küçük süper kahramanımızdı ve büyük bir savaş verdi ancak demek ki aramızdan ayrılması gerekiyormuş. Kalbimizin ne kadar kırıldığını anlatmaya söz bulamıyoruz. Desteğiniz ve güzel sözleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Meleklerle göklerde rahat uyu oğlum.” denildi.

Özellikle Sunderland'in golcüsü Jermain Defoe ile iyi arkadaş olan 6 yaşındaki Lowery'nin tedavisi için 2016'da 700 bin pounddan fazla bağış toplanmış ancak doktorlar tümörün büyüdüğünü ve hastalığın son safhaya geldiğini açıklamıştı.