Dursun Özbek 242 milyon TL'ye kefil oldu

Aralık 2016 itibarıyla Galatasaray'da borç-alacak farkı 1 milyar 189 milyon TL. Geçen Cuma akşamı üyelere gönderilen mali tablolarda Başkan Dursun Özbek'le ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK'İN İMZASI BULUNUYOR

Özbek'in sarı-kırmızılı kulübe 242 milyon 526 bin TL tutarında kefil olduğu ve şahsi imzasıyla kefalet verdiği ortaya çıktı. Mali tabloda yazanlar "Kimse taşın altına elini koymuyor. Benim imzalarım olmasa bu değirmenin suyu dönmez'' diyen Başkan'ı haklı gösteriyor. Galatasaray adına çekilen 257 milyon TL kredinin 242 milyon TL'lik kısmında Dursun Özbek'in imzası bulunuyor.

Galatasaray'ın 25 Mart'ta yapılacak olağan yıllık Mali Kongresi için üyelere gönderilen mali tablo kitabında, sarı-kırmızılı kulübün mali yapısının yine UEFA'nın radarına takılma ihtimali var.

2017 yılı mali raporu verilerine göre; GS Sportif A.Ş'nin 2015 yılı konsolide zararı 57 milyon 460 bin TL. Sportif A.Ş.'nin 2016 yılı zararı ise anormal bir artış göstererek, 203 milyon 985 bin TL'ye yükseldi.