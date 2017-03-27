Dursun Özbek 285 milyon liralık vergi borcunu sildirdi

Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul toplantısında ibra edilen Dursun Özbek'i, Ankara'da yaptığı görüşmeler kurtardı.

STADIN ÜST KULLANIM HAKKINI DA ALDI

Toplantıdan birkaç gün önce devletin üst yönetimiyle görüşen Özbek, vergi borcunun indirilmesinin yanı sıra TT Arena'nın üst kullanım hakkı ve salon inşaatı için de gerekli izinleri almıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu kongrede konuşan Özbek, 304 milyon liralık vergi borcunun 19 milyon liraya düşürüldüğünü açıklamıştı.

19 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRDÜK

Özbek, ''304 milyon liralık vergi borcunu yaptığımız görüşmeler sonucu 19 milyon liraya düşürdük. Bütün amacım Emlak Konut projesiyle banka borçlarından sıyrılmak. Galatasaray'ın banka borcu 760 milyondan 430 milyon liraya düştü. Eski duruma gelmemek için Genel Kurul'a diyorum ki kim gelirse gelsin bir daha Galatasaray'ı bu duruma getiremesin.'' dedi.

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VERGİ BORCUNU SİLEN DEVLETE İHANET EDENLER İHRAÇ EDİLMEDİ

Devletin, yaklaşık 25 milyon vatandaşın gönül verdiği Galatasaray'ın 300 milyon liralık vergi borcunun büyük bir kısmını silmesi elbette bir jesttir de, aynı devlete ihanet edenlerin, kongre üyeleri tarafından ihraç edilmemeleri nasıl bir meydan okumadır?