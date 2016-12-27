Dursun Özbek: 5. yıldızı da ilk biz takacağız

Galatasaray son 20 yılda tarihini değiştirdiği sezonların forma satışını yeniden gerçekleştiriyor.

ESKİ FUTBOLCULAR DA KATILDI

Geçmiş formaların yeniden sunumu için yapılan lansmana Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yer almış futbolculardan Cevat Prekazi, Hasan Şaş, Ergün Penbe ve Necati Ateş ile Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğütücü yer aldı.

"5. YILDIZIN HEDEFİNE KOŞUYORUZ"

Başkan Dursun Özbek açılış konuşmasını yaparken şunları söyledi: "Galatasaray 111 yıldır Türk futboluna hizmet eden bir çınar. Geçmiş zaferlerimizi bize getiren sporcu kardeşlerimizden birer kişi buraya geldi. Katılımından dolayı sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Galatasaray burdaki tarihi çerçevesinde ilklerin ve enlerin takımı olduğunu bütün kamuoyuna hatırlatmış oluyor. 2 yıldızlı 3 yıldızlı dönemler geride kaldı. Biz 5. yıldızın hedefine koşuyoruz ve 5. yıldızı da ilk biz takacağız."