Dursun Özbek alınan sonuçlardan memnun

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Kerem Demirbay'ın en güzel golleri

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Aikido ile hayalini gerçekleştirmek istiyor

1 Fenerbahçe Malinovsky transferini bitirdi Fenerbahçe orta saha bölgesine Mehmet Ekici'den sonra Aykut Kocaman'ın onay verdiği Malinovsky'i de transfer etti.

2 Eto'o 100 bin euroyu kurtardı Sezonu ilk 10 içinde bitirmemeleri durumunda taraftara 100 bin euro ödeyecek olan Eto'o, attığı gollerle bu parayı vermekten kurtuldu.

3 Emre Çolak sezonun en iyi oyuncusu seçildi Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, Deportivo taraftarları tarafından 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

4 Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı Final Four için İstanbul'a gelen bir grup Olympiakos taraftarı, kaldıkları otel yakınında meşaleler yakıp yine taşkınlık çıkardı.

5 Şenol Güneş'ten F.Bahçe'ye: Dualarım sizinle Şenol Güneş, THY Euroleague Final Four’da finale çıkan Fenerbahçe'nin kupayı almasını çok istediğini söyledi.

6 Beşiktaş Kasımpaşa'yı farklı geçti Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Beşiktaş, Başakşehir'le puan farkını 5'e çıkardı, şampiyonluk yolunda büyük adım attı.

7 Gaziantepspor küme düştü Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Gaziantepspor'un, ligin bitmine 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

8 Aziz Yıldırım'ın yanındaki güzelin kim olduğu ortaya çıktı CSKA Moskova-Olympiakos maçında Aziz Yıldırım'ın yanında oturan Rus güzelin CSKA Moskova Başkanı'nın sevgilisi olduğu öğrenildi.

9 Arjantinli Martinez'in dirseği video hakeme yakalandı U20 Dünya Kupası mücadelesinde Arjantinli futbolcu Martinez'in, İngiliz rakibine attığı dirsek video hakeme yakalandı.