Dursun Özbek alınan sonuçlardan memnun

Kasımpaşa maçından sonra Florya'ya üs kuran ve artık futbol takımına daha yakın olma kararı alan başkan Dursun Özbek'in son iki maçtır gelen galibiyetlerle yüzü gülüyor.
CENK ERGÜN'DEN RAPOR ALDI
Böylece Avrupa riskini ortadan kaldıran Özbek'in, artık bütün mesaisini transfere vereceği belirtildi. Başkan Özbek'in, yurt dışında transfer çalışmalarında bulunan futbol direktörü Cenk Ergün'den bir rapor aldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, forvet ve stoper transferinin en kısa sürede gerçekleşmesini istiyor.