Dursun Özbek: Beni eleştirenlere teşekkür ediyorum

Galatasaray'ın Ekim Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Kulüp hasıtlarında artış sağladıklarını belirten Başkan Özbek, hakkında yapılan eleştirilere de teşekkür etti.

HASILATLARDA ARTIŞ VAR

"Geçen yıl ekim ayında 60 milyon olan hasılatımız şu anda 140 milyon seviyesine çıktı. Hasılatlarımızın yükselmesindeki en büyük etken bizlere destek veren taraftarlarımızdır. 2 sezondur sportif olarak başarılı değildik, Bu sezon yaptığımız yatırımlarla hasılatlarımızda artış oldu. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir sonuçtur. Bu süreçte yönetime verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum. Riva'dan gelen paranın borçları kapatmaya yetmeyeceği aşikardı. Proje geliştikçe gelecek paraların gideceği yeri belli. Bizim tek bir hedefimiz var. Riva'dan gelen parayı Galatasaray'ın borçlarına kullanacağız diye."

ELEŞTİRİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

"2.5 yıldır beni eleştirilenlere teşekkür ediyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki ben bu eleştirilerden istifade ettim. Şurada düzgün sorular sorun diye rica ediyorum. 'Galatasaray, UEFA'dan ne ceza alacak?' deniliyor. Bunları takdirinize bırakıyorum."