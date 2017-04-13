Dursun Özbek: Beni itin köpeğin önüne atamazsınız

Galatasaray’ın dün yapılan Divan Kurulu toplantısı beklendiği gibi çok hareketli geçti. İlk olay; toplantının yönetimin isteğiyle sadece basına değil kongre üyelerine de kapalı olarak gerçekleştirilmesiydi.

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN DURUMU

Bu durum büyük tepki çekerken, yönetimin buradaki hassasiyetinin kulüpten ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili olduğu öğrenildi.

Daha önce eski oyuncuların kulüpten ihracını onaylamayan kongre üyelerinin bu konu hakkında konuşma yapıp, olayı tekrar gündeme taşımasından çekinen yönetim, bu yüzden kapalı oturum istedi ama bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı bildirildi.

En flaş gelişme ise toplantı sonunda yaşandı. Son olarak söz alan Teoman Kadıoğlu da diğer konuşmacılar gibi yönetimi sert bir şekilde eleştirdi. Konuşmasını bitirdikten sonra ise Başkan Dursun Özbek söz istedi.

KİMSE BENİ İTİN KÖPEĞİN ÖNÜNE ATAMAZ

Kürsüye gelen Başkan, Kadıoğlu’nun konuşması sırasında gözlerinde nefret gördüğünü belirterek, “Galatasaray’da nefret değil, sevgi olmalı” dedikten sonra sözlerinin dozajını artırdı, noktayı koyduğunda ise salonda herkes adeta dondu kaldı: “Bir takım kişiler benim, eşimin telefonlarını paylaşmış. Arayıp, hem bana hem de eşime ağır küfür, hakaretler ettiler. Numaraları kapatmak zorunda kaldık. Madem burada kameralar yok, açık açık söyleyeyim. Galatasaray Başkanı’nı kimse itin köpeğin önüne atamaz, buna kimsenin hakkı yok.”