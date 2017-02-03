Dursun Özbek bir ilke imza atacak

Riva ve Florya projelerinden gelecek parayla kulübü faiz yükünden kurtarma kararı alan Özbek ve ekibi, önümüzdeki dönemde bir ilke imza atacak.

Yakın zamanda yapılacak Tüzük Tadil Kongresi’nde oylamaya sunulacak projeye göre, Galatasaray’da artık denk bütçenin dışına çıkılmayacak. Bütçeyi tutturamayan başkan ve yönetim kurulu, ne kadar borç yaptıysa, o miktarı kendi ceplerinden ödeyecek. Böylelikle Galatasaray Kulübü, genel kurulun bilgisi dışında borçlanmamış olacak.

YENİDEN MALİ DİSİPLİN

Sarı kırmızılı yönetim bu tarihi projenin sloganını ‘96 Ruhu’ olarak belirlendi. Bunun nedeni ise Galatasaray Kulübü’nün en son 1996 yılında Alp Yalman’ın başkanlığı döneminde ‘sıfır borçlu’ bir dönem yaşamış olması. O dönemde sağlanan mali disiplin sayesinde sarı kırmızılı kulüp, 4 sene üst üste Süper Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazanmıştı.

UEFA KRİTERLERİNE TAM UYUM

Dursun Özbek yönetimi 1.5 yıllık görev süresi içinde özellikle gelir-gider dengesini düzenleme adına önemli hamlelere imza attı. Futbol takımının bütün harcamalarını UEFA’nın belirlediği Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda yapan Galatasaray yönetimi, buna rağmen 5 kupa (2 Türkiye Kupası, 1 Lig, 2 Süper Kupa) kazanmayı başardı.

Özbek ve ekibinin en önemli hamlelerinden biri de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin üst kullanım hakkını almak oldu. Bu üst kullanım projesinde sarı kırmızılı taraftarların uzun süredir özlemini çektiği basketbol salonu da yer alıyor. Abdi İpekçi Arena’da kiracı olarak oynayan Galatasaray, kasasından para harcamadan yeni salonuna TT Arena’nın yanında sahip olacak. Bu şekilde ana branşlar tek bir yerde toplanacak.