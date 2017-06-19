Dursun Özbek: Bruma'ya 3 kez zam önerdim kabul etmedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, özel açıklamalarda bulunarak; kısa bir süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlara transferler konusunda sevindirici haberler vereceklerini vurgulamış ve Sneijder'in ayrılık durumunda kendisine şartların ne olacağını sorduğunu da dile getirmişti.

BRUMA TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMEDİ

Portekizli futbolcu Bruma'nın Almanya'nın RB Leibzig'e transfer süreci hakkında bilgi veren Başkan Özbek, "Ağzınızda kuş tutsanız, belli kişilerin bir algı oluşturması sevdası var. Galatasaray'ı düşünmüyorlar. Bruma kiradan döndükten sonra, sözleşmesini yenilemek istedik. Fakat Bruma Türkiye'de oynamak istemiyordu. Bize en az 5 sefer gitmek istediğini söyledi. Menajerini 3 kez çağırdık, ücrette iyileştirme teklif ettik ama kendisi çok net olarak Türkiye'de kalmak istemediğini söyledi. 6 ay sonra istediği takıma gidebilecek bir oyuncuydu, biz de Galatasaray'ın menfaatlerini düşündük." şeklinde konuştu.

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Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın uzun süre hizmet verdiğini ve iyi bir Galatasaray'lı olduğunu vurgulayan Özbek, "Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadık beraber. Fakat bizimle sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'ın yönetim kurulunun da bu konuda görüşleri var. Gelecek sezon farklı bir koçla devam etmek istedik. Buna Ergin Ataman dahil herkesin saygı duyması gerekiyor. Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır. Ben bu ifadeyi söylenmemiş kabul ediyorum. Ergin Ataman'la çok keyifli, çok güzel, çok başarılı senelerimiz geçti. Bu olayı daha fazla irdelememek gerekir. Galatasaray'a hizmet ettiniz, Galatasaray her zaman bunun karşılığını vermiştir. Gün geliyor, bu hizmetin sonlanması gerekiyor. Sonlandığında da, bugüne kadar nasılsa, aynı şekilde sonlanması gerekiyor. Basketbol şubesinin yöneticisi Can Topsakal'dır. Divan kurulunda kendi düşüncelerini aktardı. Yönetim böyle bir karar almıştır. Herkes de buna saygı duymak zorundadır. Bunu geri çevirmek mümkün olmadığına göre, bundan sonra yapılan yorumlar sadece Galatasaray'a zarar verir" ifadeleri kullanıldı.