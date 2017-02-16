Dursun Özbek: Derbi tarihini kabul etmiyoruz

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan kritik derbinin tarihinde neden değişikliğe gidildiğini anlamadıklarını belirten Özbek; "Galatasaray için bizim görevimizi takımın haklarını savunmaktır. Fakat öyle tuhaf şeyler oluyor ki bugün 3 kulübümüz maç oynuyor ve bu maçlar da deplasmanda. Sonra gelip pazar günü oynuyorlar. Ya el insaf... Bir derbiyi pazartesi yapmak, bu kadar önemli bir derbiyi bu tip hareketlerle yaralıyorlar." dedi.

'BİZ AVRUPA'DA OYNARKEN...'

Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği dönemlerden örnek veren Özbek; "Biz Avrupa'da oynadığımız zaman 2 günde bir maça çıkmışız. Kimse bunu yanlış anlamasın. Herkesin dikkatini çekiyor. Bu derbinin işi gününe alınması ilgin. Futbolu yönetenler tartışma yaratacak kararlar almamalı." diyerek sözlerini sürdürdü.

'NE OLDU DA 27'SİNE ALINDI'

Son olarak bu değişikliği kabul etmediklerini söyeleyen Dursun Özbek; "Niye derbi pazartesi oynanacak? Bunun gerekçesini TFF'nin açıklaması gerekiyor. Ben bu tarih değişikliğini kabul etmiyorum. Bunun izahı yok. Federasyonda fikstürü ayarlayanın takımına girmek istemiyorum. Federasyon yetkilisini muhatap almak istiyorum. Ne oldu da 26'sı olan maçı 27'sine aldınız?" dedi.