Dursun Özbek eşi için neden Beşiktaşlı dediğini açıkladı

Daha önce Beşiktaş’ın Lyon’la oynadığı karşılaşmayı baştan sona izlediğini söyleyen Dursun Özbek, “En az onlar kadar üzüldüm. Çok iyi mücadele ettiker. 2-1’den sonra 5-1’e kadar gider diye düşündüm. Eşim de Beşiktaşlı, beraber seyrettik” ifadelerini kullanmıştı.

"EŞİM ÇOĞU GALATASARAYLIDAN DAHA GALATASARAYLI"

Bu sözlerin nedeniyle Galatasaray camiasından eleştirilere maruz kalan Dursun Özbek, “Beşiktaş’ta oturduğumuz için ‘Eşim Beşiktaşlı’ dedim. Kendisi çoğu Galatasaraylıdan daha çok Galatasaraylı” diye konuştu.