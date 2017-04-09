Dursun Özbek: F.Bahçe taraftarını derbiye bekliyoruz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ankara'da 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği - Galatasaray Hatıra Ormanı açılış etkinliğine katıldı.

"İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Organizasyon sonrasında Galatasaray TV'ye konuşan Dursun Özbek; "Takımın durumu çok iyi, geçtiğimiz hafta 4-0'lık bir galibiyet almıştık. Galatasaray olarak amacımız ligi en üst sırada bitirmek. Tüm gücümüzü yarın ortaya koyacağız. İki tane çok önemli maçımız var. Öncelikle yarınki Başakşehir maçı ve iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisi. İki maçı da 3'er puanla kapatmak zorundayız. Ben tüm futbolcularıma ve teknik heyete başarılar diliyorum” dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARINI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe taraftarlarını TT Arena'ya beklediklerini söyleyen Dursun Özbek; “Kalkan yasak sonrası Kadıköy'de bizim seyircimiz tribünde yerlerini almıştı; Fenerbahçe taraftarını da bizim stadımıza bekliyoruz. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe maçlarının çok keyifli geçeceğine ve her iki maçın ardından galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.