Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Cnn Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu.

Dursun Özbek: FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz İZLE

FETÖ TEMİZLİĞİ YAPAN TEK KULÜP BİZİZ

5 Temmuz'dan sonra yaşanan süreci anlatan Dursun Özbek şunları söyledi: ''Galatasaray demokrasi ve devletin yanında yer almıştır yüzyıllar boyunca. Şu anda Galatasaray'ın konuşulma sebebi budur. 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz. Başka kulüpleri görmedim. Sportif başarılarımızda FETÖ'nün payı yoktur. Galatasaray hiçbir zaman devlete karşı bir konumda yer almaz. Kulübün terör örgütleriyle anılmasını da kesinlikle kabul etmiyorum."

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