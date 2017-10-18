Dursun Özbek: Galatasaray çok iyi yolda

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, elde ettikleri başarının mali yapıdaki düzelmenin eseri olduğunu söyledi.

Özbek, kulübün mali yapısını düzeltmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Hangi düzeni kurarsanız kurun eğer bozuk bir mali yapıyla yürüyorsanız başarı şansınız yok. Kulübün sürdürülebilir bir mali yapısı olması gerekiyordu. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Galatasaray'da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir. Sabırla bu projeleri takip ediyor ve sürdürüyoruz. Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelereni toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Dursun Özbek, Süper Lig'de 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile yapaçakları derbi maçla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Özbek, konuyla ilgili "İki takım yüz yıldır oynuyor ve yüz yıllarca da oynayacak. Bırakalım kendi akışında gitsin." dedi.

DERBİDE STATTA OLACAK MI?

Bir öğrencinin, "Başkanım, takımın, Östersunds'a elemesinden sonra totem yapmak için maçları statta izlemediğinize yönelik haberler yazıldı. Derbide statta olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna gülümseyen Özbek, başka soru sorulmasını istedi.