Dursun Özbek: Galatasaray Tudor ile devam edecek

Galatasaray'ın Östersunds maçlarında oynadığı kötü futbol ve kötü sonuçlar teknik direktör Igor Tudor'un geleceğini tartışılır hale getirmişti.



Sarı Kırmızılı birçok yöneticinin Hırvat hocayı ismemesine rağmen Başkan Dursun Özbek, Tudor'un Galatasaray'ın başında kalmasını istedi.

"TUDOR İLE YENİ BİR PROJEYE BAŞLADIK"

39 yaşındaki hoca ile bir proje yaptıklarını vurgulayan Özbek, ''Tudor ile yeni bir projeye başladık. Bu proje tamamlanana kadar asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz.'' diyerek Tudor'un takımda kalmasını sağladı.