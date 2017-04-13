Dursun Özbek: Galibiyete inanan bir takım var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

KİMSENİN G.SARAY'A KÜSME HAKKI YOK

Başakşehir maçından sonra tepki gösteren taraftarlara seslenen Özbek "Tüm Galatasaray taraftarını Fenerbahçe maçına bekliyorum. Kimsenin Galatasaray'a küsmeye hakkı yok. 50 bin kişi olalım. Bütün takımlarda yol kazaları olur. Başakşehir maçı öyleydi. Fenerbahçe maçının öneminin farkındayız. herkes iyi sonuca inanıyor.Yönetim olarak biz de performanslarının iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Galibiyete inanan bir takım var. Başakşehir maçı örnek alınmasın. Galatasaray Avrupa'ay alışmış bir takımi gelecek sezon da burada olacak" şeklinde konuştu.

GALİBİYETE İNANIYORUZ

Florya'da toplanan ve Fenerbahçe maçına tam konsantre hazırlanan futbolcular hakında da konuşan başkan "Oyuncular da çok üzüldü, beklenen değildi oyuncular için. Fenerbahçe maçına hazıranıyorlar. Pazar günü neler olacağını göreceğiz. Galibiyete inanan bir takım var." diyerek sözlerini sonlardı.