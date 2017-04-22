Dursun Özbek ilk transferi açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalar yaparken, transfer konusunda da son gelişmeleri değerlendirdi.

"BRUMA VE SNEİJDER KALACAK"

Sarı-kırımızılı taraftarlara Bruma ve Sneijder'in takımda kalacağı müjdesini veren Dursun Özbek; "Sneijder ve Bruma çok iyi futbolcular. Bir sene daha kontratı var her ikisinin de. Galatasaray'ın bu iki futbolcuyu gönderme lüksü yok. Herhangi bir kulübün bu iki futbolcuya bir teklifi de yok. Özellikle yaşı itibariyle Bruma, daha çok seneler Galatasaray'a katkı verecek bir futbolcu. Sneijder zaten bizim marka futbolcumuz.'' dedi.

"HUGO VE O TİP 2 STOPER DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapılacak transferler hakkında da konuşurken; "Vitor Hugo ile geçen sene de ilgilendik. Vitor Hugo iyi oyuncu, iyi stoper. O tipte 1-2 stoper düşünüyoruz" diyerek ilk transferin sinyalini verdi.