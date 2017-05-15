Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyleyen Özbek, edilen küfürleri canlı yayında dev ekrana yansıttı.

CANLI YAYINDA EDİLEN KÜFÜRÜ OKUDU

Özbek, "Ortalığı yangın yerine çevirdiler, kendini eleştireni disipline veriyor diye, böyle bir tavır gördünüz mü hiç? Söylemekten utanıyorum, Allah aşkına üslup bu mu olmalı? (Küfür ekrana veriliyor) Genel Kurulu lağvet amk diyor. Değerli Galatasaraylılar tersini söyleyen varsa çıksın, Genel Kurul üyesine yakışır mı? Beyan edin, bu ifade, aşağılama yakışır mı? Ne oluyor bize yahu? Değerli Galatasaraylılar beni eleştirdi diye kimse ile bir hesabım yok, fikri hür bir toplumuz, eleştiriden kuvvet alırım Sosyal medyada etraf yangın yeri olmuş" dedi.

Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu - İZLE