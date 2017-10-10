Dursun Özbek: Lisede lakabım Tostos'tu

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nin 150. kuruluş yılı etkinliklerinin başladığını aktararak, "Bugün kutlamalar için düğmeye basıldı. Galatasaray Lisesi, lise oluşunun 150. yılını kutluyor. Aslında 500 yılı aşkın bir kültürün devamıdır." dedi.

ESKİ BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Etkinlik kapsamında, "Galatasaray'da Bir Sınıf" söyleşisi düzenlendi. Etkinlikte konuşan Özbek; "Galatasaray Lisesi, 150 yıldır ülkeye önemli devlet adamları, sanatçılar, sporcular yetiştirmiş bir kurum. 1905 yılında Sayın Ali Sami Yen, bu okul içindeki bir edebiyat sınıfında Galatasaray Spor Kulübü'nü kurdu. Buradan çıkan kulüp, bir dünya markası oldu. Türkiye'ye birçok sporcu yetiştirdi. Herkesin iftihar ettiği bir kulüp olarak en üst basamaklarda devam ediyor." şeklinde konuştu.

Okul hayatından da bahseden Özbek, lakabının "Tostos" (Tombul, yuvarlak, sevimli anlamlarında kullanılan bir kelimedir) olduğunu belirterek; "Henüz okulun ilk günü bir arkadaşımın taktığı bir lakaptı ve hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi. Son sınıfa kadar da bu lakaba çok sinirlenirdim. Sonrasında alıştım." açıklamasında bulundu.