Dursun Özbek-Lucescu görüşmesinin detayları

Dursun Özbek, Lucescu'ya; “Gel CEO’muz ol. Sportif konularda tüm yetki senindir” önerisi yaptı. Teklife olumlu yaklaşan Rumen hoca, kararını bugün verecek.

Galatasaray, Lucescu konusunda hızlı davrandı, elini çabuk tutarak Romanya’da bu işi çözmek için masaya oturdu.

LUCESCU 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Lucescu’nun adının A Milli Takımı koltuğu için anılması sonrasında hızlı davranan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Romanya’ya gitti. Özbek ve genel sekreter Can Topsakal, Rumen futbol adamı ile dün Bükreş’te bir araya gelip teklifi yineledi.

Görüşmede, bu teklifin kesinlikle Tudor’un geleceğini etkileyecek şekilde olmadığının altı da çizildi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’da çalışma fikrine sıcak baktığının altını çizdi. Ancak Türk Milli Takımı için de ismi geçen Lucescu kesin kararını vermek için bir gün izin istedi.

Lucescu, Galatasaray’da CEO olmanın karşılığı olarak 1 milyon euro talep etti.Bu rakam sarı-kırmızılılar tarafından yüksek bulunmadı ve yapılacak böyle bir operasyon durumunda kulübün mali yönden herhangi bir zarara uğramayacağı düşünüldü.

Mircea Lucescu operasyonu için Romanya’ya giden Başkan Dursun Özbek ve yönetici Can Topsakal olumlu geçen görüşmenin ardından İstanbul’a döndü ve Rumen teknik adamın kararını beklemeye başladı.

TUDOR GÖREVDE KALACAK

Luce’nin gelmesiyle beraber ne teknik direktör Igor Tudor ne de Sportif Direktör Cenk Ergün koltuğundan olmayacak. Rumen teknik adam, kulübün futbol aklı olarak mesai yapacak ve Sportif AŞ toplantılarında da yer alacak.

Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş’ı çalıştıran ve iki takımı da şampiyonluğa taşıyan Mircea Lucescu, Cim-Bom’a UEFA Süper Kupası’nı kazandıran isim oldu.

Shaktar Donetsk ile UEFA Kupası’nı da kaldıran isim olan Rumen teknik adam, Ukrayna’da da 8 lig şampiyonluğu gördü. Son olarak Zenit’te görev yapan 72 yaşındaki Lucescu, her dönemde Türk kulüplerinin favorisi olarak görüldü.