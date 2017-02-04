Dursun Özbek: Mete Kalkavan kupada da görevini yaptı

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Pes diyorum artık. Hakem Mete Kalkavan görevini yaptı. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada ofsayttan bize gol attılar. Emre Belözoğlu dirsek attı, kırmızı kart vermedi. Galatasaray taraftarları bize gösterdiği tepkide haklıdır.



Tek cümle söylüyorum... Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra, kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Bütün ülkenin dikkatine sunuyorum." dedi.