Dursun Özbek: Oyuncu satmadan transfer yapamayız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Telegol programına Riva, Florya ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in sözleri:

50 MİLYON DOLAR BEKLENTİM VAR

"Riva ve Florya'dan 50 milyon dolar beklentim var. Bu bir arsa satışı değil. Riva'nın imarlığı ve Florya'nın imarsız bedeli 508 milyon lira. Riva ve Florya son kurşunumuzdu. Başka hiçbir şey Galatasaray'ı kurtaramazdı. Borç yükü başka türlü çözülemez"

"SATMADAN TRANSFER YAPAMAYIZ"

"Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz"