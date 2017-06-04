Dursun Özbek pilav gününe katıldı

Galatasaray Lisesinde Geleneksel Pilav Günü etkinliği yapıldı. Bu yıl 83'üncüsü gerçekleştirilen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile lisede eğitim gören çok sayıda eski ve yeni öğrenci katıldı.

MAÇ OYNANDI

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam etti.

Mezuniyetlerinin 50. yılını dolduran Galatasaray Lisesi öğrencilerinin plaketlerini almasının ardından, lise bahçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ile eski futbolcular ve kulüp üyelerinin katılımıyla lisenin sahasında futbol maçı yapıldı.

BU GALATASARAY'IN BAYRAMI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pilav gününün sarı-kırmızılı kulüp için çok önemli olduğunu anlatarak, "Hayatta olan bütün mezunlar bir araya gelip, geçmişi hatırlıyor ve paylaşıyor. Dolayısıyla hepimiz yine buradayız. Mezuniyetinin 50. yılını kutlayan arkadaşlarımıza plaket verildi. Geleneksel pilav günü etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu, Galatasaray'ın bir bayramı, bütün Galatasaraylılara kutlu olsun." ifadelerini kullandı.