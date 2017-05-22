Dursun Özbek: Şampiyon olacak takım kuracağız

Son iki sezondur özellikle ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra Galatasaray, önümüzdeki yıl şampiyon olmak için kolları sıvadı.

"GALATASARAY BAŞARILARA ALIŞKINDIR"

Başkan Dursun Özbek; "Şampiyon olacak kadroyu kuracağız. Taraftarımız son zamanlarda üzülüyor ama onları yeniden sevindireceğiz" dedi.

Özbek, kadrodaki eksikleri belirlediklerini ifade ederek, "Bu sezon bazı hatalar yaptık, kadromuzdaki eksikleri ve hangi noktalara takviye yapmamız gerektiğini biliyoruz. Futbolda görevlendirdiğimiz profesyonel ekibimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zamanda bu çalışmaların karşılığını almaya başlayacağız" dediği öğrenildi.

2018'in seçim yılı olduğunu anımsatan Özbek, "Galatasaray daima başarıya alışkın bir camiadır. Biz de başarılı günleri camiaya ve taraftara yaşatarak seçime o şekilde gidebiliriz" diye konuştu.

Şahsi telefonunun sosyal medyada yayınlanmasından sonra her gün yüzlerce hakaret telefonu aldığını ifade eden Özbek, bu konu hakkında yasal hakkını sonuna kadar kullanacağını ve olayın takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.