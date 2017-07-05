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Dursun Özbek-Sneijder görüşmesi başladı

Galatasaray'da Wesley Sneijder ile yönetim arasındaki kritik görüşme başladı.

Dursun Özbek-Sneijder görüşmesi başladı
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Dün gece Türkiye'ye gelen Hollandalı ile Galatasaraylı yöneticiler,  Dursun Özbek'in sahip olduğu Point Otel'de bir araya geldi.

TAMAM YA DA DEVAM

Galatasaray adına Başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek, Guido Albers ile pazarlık masasında olacak.

Toplantıdan çıkması beklenen karar ise; ya Sneijder ile yola devam edilmesi ya da oyuncuya bonservisinin verilip, yolların ayrılması.

Sneijder daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti ancak Hollandalı yıldıza birçok kulüp talip.

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